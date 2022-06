Stand: 09.06.2022 07:33 Uhr Metronom schränkt Fahrradmitnahme zum Wochenende ein

Weil das Neun-Euro-Ticket so beliebt ist, die Züge voll sind und es umfangreiche Bauarbeiten gibt, schränkt der Bahnbetreiber Metronom die Mitnahme von Fahrrädern in Regionalzügen deutlich ein. So werden ab Freitag auf der Strecke von Hamburg nach Uelzen bis auf weiteres gar keine Räder mehr mitgenommen. Wegen der Baumaßnahme ist der Zugverkehr auf der Linie ab dem kommenden Wochenende zudem stark eingeschränkt. Außerdem wird zwischen Hamburg-Harburg und Winsen ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. | Sendedatum NDR 90,3: 09.06.2022 08:00