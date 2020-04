Stand: 21.04.2020 14:45 Uhr - NDR 90,3

Metallindustrie im Norden droht Pleitewelle

Rund ein Viertel der Betriebe in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie steht in einem halben Jahr vor der Insolvenz, wenn sich ihre Situation nicht entscheidend bessert. Das ist ein Ergebnis der Frühjahrs-Konjunkturumfrage der Arbeitgeberverbände Nordmetall und AGV, die am Dienstag in Hamburg vorgestellt wurde. Zudem erwartet etwa die Hälfte der befragten Betriebe Umsatzeinbußen von mehr als zehn Prozent.

Corona-Krise: Nordmetall mit großen Sorgen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 21.04.2020 14:00 Uhr Autor/in: Peter Feder Die Metall- und Elektroindustrie in Norddeutschland geht pessimistisch durch die Corona-Krise. Die Erwartungen der Branche sind schlechter, als während der Banken- und Wirtschaftskrise 2009. Peter Feder berichtet.







Gefahren für Schiff- und Flugzeugbau

Aus der Konjunkturdelle, die sich bereits im vergangenen Jahr angekündigt habe, werde ein Strukturbruch mit weitreichenden Folgen, sagte Nordmetall-Präsident Thomas Lambusch. Aus der Corona-Krise ergäben sich Gefahren für den Bestand ganzer Industriezweige im Norden, speziell für den Schiff- und Flugzeugbau.

Vielzahl von Baustellen

Eingebrochene Lieferketten, Personal in Kurzarbeit oder Quarantäne und gesunkene Nachfrage von den Kunden. Bei so vielen verschiedenen Baustellen gebe es auch kein Allheilmittel, sagte Nordmetall-Geschäftsführer Nico Fickinger NDR 90,3. Lob gibt es von Nordmetall für die flexiblen Regeln zur Kurzarbeit sowie die schnellen Finanzhilfen in Deutschland.

Die Branche beschäftigt in den Ländern Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie im nordwestlichen Niedersachsen rund 160. 000 Arbeitnehmer.

