Metallindustrie: Jede fünfte Firma will Stellen streichen Stand: 08.02.2021 08:16 Uhr In der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie will jedes fünfte Unternehmen in den kommenden Monaten Stellen streichen. Nach einer Umfrage des Arbeitgeberverbands Nordmetall dauert es noch länger als bislang erhofft, bis wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht ist.

Der Umfrage von Nordmetall, den Arbeitgeberverbänden Oldenburg und Ostfriesland sowie vom AGV Nord unter ihren Mitgliedsunternehmen zufolge wollen 21 Prozent aller Firmen im Norden in den nächsten drei Monaten ihre Mitarbeiterzahl verringern. In Hamburg seien es 9 Prozent, in Niedersachsen 35 Prozent, in Schleswig-Holstein 25 Prozent, 20 in Bremen und 17 in Mecklenburg-Vorpommern. Laut Nordmetall nahmen an der Befragung von Mitte bis Ende Januar 174 Unternehmen mit rund 94.000 Beschäftigen teil.

"Talsohle noch nicht durchschritten"

"Die Krisen-Talsohle ist noch längst nicht durchschritten", sagte Nordmetall-Vizepräsident Thomas Piehler. Die Unternehmen rechneten damit, dass die Branche frühestens Mitte kommenden Jahres auf Vor-Corona-Niveau ist. Jeder zweite Betrieb hat seit rund einem Jahr zu wenig zu tun, weil die Nachfrage eingebrochen ist.

AUDIO: Wie die Corona-Krise die Metallindustrie belastet (1 Min)

Werden 4.000 Jobs gestrichen?

Rund 4.000 Jobs wollen die Unternehmen in den kommenden Monaten abbauen. Besonders davon betroffen sind metallerzeugende Betriebe und der Schiffbau. Im Schnitt sind die Unternehmen nur zu drei Vierteln ausgelastet. Deshalb hat auch mehr als die Hälfte Mitarbeitende in Kurzarbeit geschickt - Tendenz steigend. In der Luftfahrtbranche, die besonders stark in Hamburg ist, sind es sogar noch deutlich mehr. Aber laut Umfrage reicht Kurzarbeit bei weitem nicht aus.

Tarifrunde startet

Die Arbeitgeber appellieren deshalb an die Gewerkschaft IG Metall Küste, in der laufenden Tarifrunde nicht zu viel zu erwarten. Beide Seiten starten am Montag in Bremen in die dritte Runde der Tarifverhandlungen für die 140.000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. Bislang liegen deren Positionen weit auseinander. Während die Gewerkschaft für die Metaller ein Volumen von vier Prozent mehr Geld bei einer Tariflaufzeit von zwölf Monaten fordert, lehnt Nordmetall bislang höhere Löhne generell ab.

