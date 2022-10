Stand: 04.10.2022 16:57 Uhr Metall- und Elektroindustrie: Tarifverhandlungen ohne Ergebnis

Bei den Tarifverhandlungen in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie gibt es weiter keine Fortschritte. Arbeitgeber und Gewerkschaft haben die zweite Verhandlungsrunde in Hamburg am Dienstag ohne Ergebnisse beendet. Die IG Metall vermisst nach eigenen Angaben ein Angebot und droht für den Fall, dass sich das nicht ändert, mit Streiks. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn.

