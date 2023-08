Metall-Diebstahl bei Aurubis: Deutlich mehr Schaden als gedacht Stand: 31.08.2023 21:07 Uhr Der Hamburger Kupferproduzenten Aurubis ist offenbar erneut Opfer von Diebstahl geworden. Es wurde wohl Metall im Wert von über 100 Millionen Euro gestohlen. Das hat eine Inventur ergeben - jetzt ermittelt das Landeskriminalamt.

Gold, Silber und andere Edelmetalle fallen bei der Kupferproduktion bei Aurubis an, ebenso beim Recycling. Was genau gestohlen wurde, dazu macht das Unternehmen in einer kurzfristig veröffentlichten Mitteilung an die Aktionärinnen und Aktionäre am Donnerstag keine Angaben. Es wurden aber "erhebliche Abweichungen vom Soll-Bestand sowie bei Sonderproben bestimmter Lieferungen von Einsatzmaterialien im Recyclingbereich Abweichungen festgestellt."

Millionen-Diebstahl wohl über Jahre

Das Unternehmen geht davon aus, dass der Schaden wesentlich größer ist als bei den Fällen, über die Aurubis im Juni informiert hatte. Damals wurde bekannt, dass eine Diebesbande über Jahre edelmetallhaltige Zwischenprodukte gestohlen und damit Erlöse im Wert von rund 20 Millionen Euro erzielt haben soll. Die Staatsanwaltschaft und Polizei Hamburg haben dabei einzelne aktive und ehemalige Mitarbeiter von Aurubis im Verdacht, bei mehreren Razzien wurden Beweise sichergestellt.

Aurubis-Aktie bricht ein

Jetzt offenbar der neue Fall: Und der führt dazu, dass Aurubis eine Gewinnwarnung ausspricht. Bislang hatte das Unternehmen mit bis zu 550 Millionen Euro Überschuss gerechnet. Das könne nicht gehalten werden, so Aurubis. Die Aktie des Kupferproduzenten brach nach Börsenschluss um rund zehn Prozent ein.

