Stand: 14.06.2022 15:52 Uhr Messerstich auf der Reeperbahn: 17-Jähriger verhaftet

Die Hamburger Polizei hat am Montag einen mutmaßlichen Messerstecher verhaftet. Der 17-Jährige soll am 8. Mai bei einem Streit auf der Reeperbahn einen Mann angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt haben. Inzwischen konnte das 24-jährige Opfer das Krankenhaus wieder verlassen. Ermittlerinnen und Ermittler der Mordkommission hatten den mutmaßlichen Täter ausfindig gemacht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 17-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. | Sendedatum NDR 90,3: 14.06.2022 15:00