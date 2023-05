Stand: 13.05.2023 11:49 Uhr Messerstecherei in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs

In der Nähe des Hauptbahnhofes ist ein Mensch bei einer Messerstecherei schwer verletzt worden. Die Tat ereignete sich in der Kirchenallee, wie die Polizei mitteilte. Noch ist unklar, was genau dort gestern Abend passiert ist. Details zur Tat oder zum Opfer sind bisher nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 13.05.2023 | 12:00 Uhr