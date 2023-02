Stand: 13.02.2023 16:01 Uhr Messerstecherei in McDonalds-Filiale an der Eiffestraße

In einer Filiale des Fast-Food-Unternehmens McDonalds an der Eiffestraße ist am frühen Montagnachmittag bei einem Streit ein Angestellter mit einem Messer verletzt worden. Auch der Angreifer hatte möglicherweise in der Filiale gearbeitet. Er ist auf der Flucht. Die Hamburger Polizei sucht den Mann mit mehreren Streifenwagen.

