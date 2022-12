Messerattacke vor der Europapassage: Zeugen gesucht Stand: 26.12.2022 14:32 Uhr Die Hamburger Polizei ermittelt nach einer Messerattacke vor der Europapassage in der Innenstadt. Der Angreifer ist auf der Flucht und die Ermittelnden suchen jetzt Zeuginnen und Zeugen.

Zur Zeit der Messerattacke waren die Geschäfte in der Europapassage am Ballindamm geöffnet und viele Menschen dort unterwegs. Dennoch kam es gegen 19.40 Uhr am vergangenen Freitag zu einem heftigen Streit zwischen fünf bis acht Jugendlichen vor dem Einkaufszentrum.

Lebensbedrohliche Verletzungen

Als die Gruppe in der Drehtür am Eingang der Europapassage stand, soll einer der Kontrahenten ein Messer gezückt und auf einen 19-Jährigen eingestochen haben. Der junge Mann erlitt dabei lebensbedrohliche Stichverletzungen im Oberkörper. Er kam mit einem Rettungswagen und in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus.

Suche nach den Angreifern

Nach der Attacke liefen die anderen Jugendlichen in Richtung des Weihnachtsmarktes auf dem Jungfernstieg. Mit mehreren Streifenwagen machten sich die Beamtinnen und Beamten auf die Suche nach den Angreifern, allerdings ohne Erfolg.

