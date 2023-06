Stand: 08.06.2023 11:01 Uhr Messerattacke von Brokstedt: Prozessauftakt im Juli

Der Prozess um den tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug in Brokstedt soll am 7. Juli vor dem Landgericht Itzehoe beginnen. Das wurde im Innen- und Rechtsausschuss des schleswig-holsteinischen Landtags bekannt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten zweifachen Mord sowie vierfachen versuchten Mord vor. Der Palästinenser soll Ende Januar eine 17-Jährige und einen 19-Jährigen erstochen haben. Fünf weitere Menschen wurden verletzt.

