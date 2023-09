Stand: 30.09.2023 15:10 Uhr Messerattacke nach Streit in Barmbek-Nord

Vor einer Gaststätte in Barmbek-Nord hat es am Sonnabendmorgen eine Messerattacke gegeben. Nach Polizeiangaben hatten sich vor der Kneipe in der Habichtstraße mehrere Gäste gestritten - dann soll ein 39-Jähriger mit einem Küchenmesser auf zwei andere Männer losgegangen und ihnen in die Hüfte und den Arm gestochen haben. Die 29- und 32-Jährigen kamen ins Krankenhaus. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

