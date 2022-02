Messerattacke in Wilhelmsburg: Zwei Männer vor Gericht Stand: 14.02.2022 10:56 Uhr Sie sollen ihr Opfer nach einem Streit an einer Bushaltestelle in Hamburg-Wilhemsburg verfolgt und schwer verletzt haben: Seit Montag müssen sich ein 20-Jähriger und ein 18-Jähriger vor dem Hamburger Landgericht verantworten.

Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag. Die Männer sollen ihr Opfer, das sie bis dahin nicht gekannt hatten, in einer Nacht im vergangenen Juli an einer Bushaltestelle am Vogelhüttendeich zunächst bedroht und beleidigt haben.

Der Mann flüchtete, doch die Angeklagten verfolgten ihn offenbar. Als er in einem Innenhof stolperte und hinfiel, sollen die beiden Männer auf ihn eingeschlagen und mindestens acht Mal wuchtig mit einem Messer auf ihn eingestochen haben. Laut Anklage ließen sie den Schwerverletzten liegen und flüchteten.

