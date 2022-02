Messerattacke in Wilhelmsburg: Opfer sagt aus Stand: 15.02.2022 19:11 Uhr Im Prozess gegen zwei junge Männer, die in Wilhelmsburg einen 18-Jährigen grundlos mit dem Messer niedergestochen haben, hat das Opfer vor dem Hamburger Landgericht ausgesagt. Deutlich geworden ist: Der Schüler war ein reines Zufallsopfer.

Bis heute versteht der junge Mann nicht, warum die beiden Angeklagten ihm das angetan haben. "Ich kannte die doch gar nicht", sagte er am Dienstag mit leiser Stimme vor Gericht. "Aber die wollten einfach Stress."

An jenem Abend im Juli des vergangenen Jahres stand er an der Bushaltestelle am Vogelhüttendeich. Er trug Kopfhörer, hörte Musik und wartete auf den Bus. Da sprach einer der Angeklagten ihn in aggressivem Ton an. "Lass mich in Ruhe", sagte der damals 18-Jährige, aber der andere ließ ihn nicht in Ruhe. Er holte ein Messer hervor, verfolgte den Schüler und stach auf ihn ein. Drei Mal musste der 18-Jährige operiert werden, er war lebensgefährlich verletzt. Noch heute kann er seinen rechten Arm kaum bewegen.

"Das hätte jedem passieren können"

Ein Gewaltausbruch wie aus dem Nichts, so der Zeuge. Er sagte: "Das hätte jedem passieren können. Wenn da ein anderer Junge gestanden hätte, wäre er Opfer geworden." Der 20-jährige Messerstecher sagte vor Gericht zu seiner Tat, er habe schlechte Laune gehabt.

