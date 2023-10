Stand: 12.10.2023 19:38 Uhr Messerattacke in Rönneburg: Drei Verdächtige festgenommen

Vor zwei Monaten hat ein bewaffneter Mob ein junge Mutter und ihre Eltern in einer Unterkunft für Geflüchtete in Rönneburg im Bezirk Harburg überfallen. Am Donnerstag nahm die Polizei drei Männer wegen des Verdachts der versuchten Tötung fest. Die Männer sitzen in Untersuchungshaft. Darunter ist auch der Ex-Partner der 22-Jährigen, der auch Vater ihres Kindes ist. Er soll den Vater der jungen Frau damals mit einem Messer schwer verletzt haben. Nach weiteren Tätern wird noch gefahndet.

