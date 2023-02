Stand: 15.02.2023 18:23 Uhr Messerattacke in McDonalds-Filiale: Tatverdächtiger gefasst

Nach der Messerattacke in einer Filiale des Fast-Food-Unternehmens McDonalds an der Eiffestraße in Hamm hat die Hamburger Polizei den Tatverdächtigen gefasst. Der 36-jährige Mitarbeiter soll seinem Chef am Montag ein Messer in den Rücken gerammt haben und danach geflüchtet sein. Am Tag danach kam er trotzdem wieder zur Arbeit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter riefen die Polizei.

