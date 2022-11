Messerattacke in Harburg: Mann verletzt - Täter flüchtig Stand: 09.11.2022 13:36 Uhr Auf dem Marktplatz Sand in Harburg hat ein Angreifer am Mittwoch einen Mann niedergestochen. Die Polizei sucht mit mehreren Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber "Libelle" nach dem Täter. Außerdem bittet sie Zeuginnen und Zeugen um Hilfe.

Wegen des Wochenmarktes waren am Mittwoch wie gewohnt viele Menschen zum Marktplatz Sand in Harburg gekommen. Dort war auch das Opfer am Vormittag gemeinsam mit einer Frau unterwegs. Plötzlich näherte sich ihnen ein Unbekannter mit einem Messer und stach auf den Mann ein. Anschließend flüchtete der Angreifer. Die Polizei vermutet, dass sich die beiden Männer kannten.

Opfer außer Lebensgefahr

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Er hat zwar viel Blut verloren, schwebt allerdings nicht in Lebensgefahr. Mit mehreren Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber "Libelle" machten sich die Ermittlerinnen und Ermittler auf die Suche nach dem Täter, er ist aber noch immer auf der Flucht. Das LKA hat die Ermittlungen nun übernommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.11.2022 | 14:00 Uhr