Stand: 08.05.2022 16:02 Uhr Messerattacke in Harburg: Mann lebensgefährlich verletzt

Bei einem Messerangriff in der Zentralen Erstaufnahmestelle für Geflüchtete in Harburg ist ein 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte sich der Mann am Freitagabend mit seinem Mitbewohner gestritten. Dabei soll ihm der 24-Jährige mehrere Schnittwunden zugefügt haben. Anschließend floh der Tatverdächtige. Nach ihm wird nun gefahndet. Das Opfer ist nach einer Not-Operation inzwischen außer Lebensgefahr. | Sendedatum NDR 90,3 08.05.2022 15:00