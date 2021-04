Messerattacke in Farmsen-Berne: Polizei fasst Verdächtigen Stand: 11.04.2021 14:57 Uhr Beamte der Hamburger Polizei haben einen 18-Jährigen verhaftet. Er soll am 30. März in Farmsen-Berne einen jungen Mann lebensgefährlich verletzt haben.

Die Mordkommission hatte bis zuletzt Zeuginnen und Zeugen der Tat gesucht und intensiv ermittelt. Die Beweislage schien offenbar so eindeutig, dass die Staatsanwaltschaft Hamburg einen Haftbefehl erwirken konnte. Am Sonnabend schlugen die Beamten dann zu, verhafteten den Tatverdächtigen und durchsuchten drei Aufenthaltsorte des 18-Jährigen. Dabei konnten sie auch Beweismaterial sichern, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Dutzende Jugendliche in Streit geraten

Der junge Mann sitzt jetzt im Untersuchungsgefängnis. Er soll am 30. März mehrfach auf einen 19-Jährigen eingestochen haben. Laut Polizei waren am Berner Heerweg bis zu 30 Jugendliche in Streit geraten. Einige der Jugendlichen sollen auch mit einem Totschläger oder einer Pistole bewaffnet gewesen sein. Als die Polizei kam, flüchteten die Jugendlichen - zurück blieb der 19-Jährige. Beamte entdeckten ihn in der Nähe des U-Bahnhofs Farmsen. Er hatte mehrere Stichverletzungen in der Brust. Ein Notarzt brachte ihn ins Krankenhaus - und der 19-Jährige überlebte.

