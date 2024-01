Messerattacke in Billstedt: Mann erleidet schwere Verletzungen Stand: 25.01.2024 20:15 Uhr Im Hamburger Stadtteil Billstedt hat es am Donnerstag eine schwere Messerattacke auf einen jungen Mann gegeben. Der Angriff fand laut Polizei in einem Mehrfamilienhaus in der Billstedter Hauptstraße statt.

Gegen 17 Uhr soll der Angreifer einem jungen Mann ein Messer in den Unterbauch gerammt und dabei lebensgefährlich verletzt haben. Die Attacke zog beim Opfer eine große Bauchwunde nach sich. Auch am linken Unterarm hat der Jugendliche Stichverletzungen erlitten. Ein Rettungswagen brachte ihn in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus.

Hintergründe der Tat unklar

Der Angreifer ist offenbar noch immer auf der Flucht. Spezialkräfte der Polizei suchen nach ihm. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Bewohnerinnen und Bewohner mussten das Mehrfamilienhaus verlassen.

