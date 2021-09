Messerattacke auf dem Kiez: Polizei bittet um Mithilfe Stand: 05.09.2021 14:37 Uhr Die Polizei sucht nach einer Messerattacke in der Nacht zu Sonnabend auf St. Pauli Zeugen und Zeuginnen. Dort soll ein Unbekannter einen Mann niedergestochen haben.

Zunächst hatten sich die beiden Männer auf der Reeperbahn / Ecke Silbersackstraße gestritten. Der Unbekannte soll plötzlich seinem 47-jährigen Kontrahenten mit einem Messer in den Oberkörper und Unterarm gestochen haben. Anschließend lief der Angreifer durch den S-Bahnhof Reeperbahn und stieg in ein Taxi. Der Wagen fuhr in Richtung Altona.

Täter soll blond sein und rote Jacke getragen haben

Ein Rettungswagen brachte das schwerverletzte Opfer ins Krankenhaus. Die Polizei machte sich mit mehreren Streifenwagen auf die Suche nach dem Tatverdächtigen - allerdings ohne Erfolg. Der blonde kurzhaarige Mann ist etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er soll zur Tatzeit ein rotes T-Shirt sowie eine bordeauxrote Bomberjacke getragen haben. Worum es bei dem Streit ging, ist unklar.

