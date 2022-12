Stand: 19.12.2022 20:52 Uhr Messerattacke auf Freundin: Haftstrafe für 27-Jährigen

Ein 27-Jähriger ist am Montag vom Hamburger Landgericht wegen versuchten Totschlags und lebensgefährlicher Körperverletzung zu fast sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann hatte in Bramfeld im Oktober vergangenen Jahres mehrfach auf seine Lebensgefährtin und Mutter der gemeinsamen vierjährigen Tochter eingestochen. Anschließend war er geflohen. Vor einem knappen Jahr war er dann mit Hilfe eines internationalen Haftbefehls in Paris festgenommen und nach Deutschland gebracht worden.

