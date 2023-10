Stand: 20.10.2023 16:00 Uhr Messerangriff in einer Bergedorfer Zahnarztpraxis

In Bergedorf hat ein Mann am Freitagmittag einen Zahnarzt in dessen Praxis mit einem Messer angegriffen. Beide erlitten Schnittverletzungen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Warum der mutmaßliche Täter in die Arztpraxis stürmte und einen Arzt niederstach ist unklar. Die Mordkommision ermittelt.

