Stand: 04.05.2024 08:11 Uhr Messerangriff in St. Pauli mit zehn beteiligten Personen

Am Sonnabendmorgen gegen 6 Uhr gab es in der Gerhardstraße in St. Pauli einen Messerangriff. In den Streit waren offenbar zwei Gruppen involviert. Die Polizei war mit Einsatzkräften vor Ort. Laut Feuerwehr waren insgesamt mehr als zehn Personen beteiligt und mindestens ein Mann wurde verletzt. Er kam mit einer Verletzung am Bauch in ein Krankenhaus. Die Hintergründe sind noch unklar.

