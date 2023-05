Stand: 06.05.2023 06:32 Uhr Messerangriff bei Streit in Harburg

Die Hamburger Polizei ist in der Nacht zu Sonnabend in die Wilstorfer Straße in Harburg gerufen worden. Dort hatte es einen Streit zwischen einem 22-Jährigen und einer Gruppe anderer Männer gegeben. Plötzlich zog ein Mann aus der Gruppe ein Messer und verletzte den 22-Jährigen. Die Beamtinnen und Beamten nahmen drei Männer fest. Die Hintergründe des Streits sind unklar.

