Messerangriff auf Frau: Bewährungsstrafe für 57-Jährigen Stand: 01.09.2022 15:55 Uhr Der Vater der seit Jahren vermissten Hilal ist wieder frei. Der 57-Jährige war seit April dieses Jahres in Untersuchungshaft, weil er versucht haben soll, seine Ehefrau zu erstechen. Am Donnerstag verurteilte ihn das Hamburger Landgericht zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten und hob den Haftbefehl auf.

Nach dem Urteil lagen sich alle in den Armen. Und auch die Ehefrau drückte ihren Mann vor dem Gerichtssaal erleichtert an sich. Sie hatte die ganze Zeit zu ihm gehalten und gesagt, dass sie keine Strafe für ihren Mann wolle. Dabei wollte der 57-Jährige sie am 5. April töten, so das Gericht. Die Ehefrau hatte ihm am Nachmittag gesagt, dass sie sich trennen werde. Da habe er in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Bahrenfeld ein Messer aus der Küche geholt und sei auf sie losgegangen. Eine Tochter ging dazwischen, beide Frauen wurden an den Händen verletzt.

Verletzte Frauen sagten nicht aus

Im Prozess war aber nicht klar zu rekonstruieren, was sich genau abgespielt hat. Mutter und Tochter haben nicht gegen den Angeklagten ausgesagt. Die Tat sei eine weitere Tragödie im Leben der Familie, die seit 1999 dauerhaft schwer belastet sei, sagte die Vorsitzende Richterin. Damals war die zehnjährige Tochter Hilal spurlos verschwunden, das Mädchen tauchte nie wieder auf. Der Vater hatte gesagt, er habe die schwere Zeit nur durch den Zusammenhalt der Familie überstanden. Die Trennung von seiner Frau sei für ihn unvorstellbar gewesen. Nun will er aber ausziehen.

