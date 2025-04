Stand: 27.04.2025 10:24 Uhr Messerangriff am Drob Inn: 36-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Vor der Drogenberatungsstelle Drob Inn am Hauptbahnhof ist am Abend ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der 36-jährige soll nach einem Streit von einem 29-jährigen mit einem Messer attackiert worden sein, sagt ein Sprecher der Polizei. Der Tatverdächtige ist in Untersuchungshaft. Die Mordkommission ermittelt.

