Stand: 29.01.2019 13:28 Uhr

Messerangriff: Angeklagter erinnert sich nicht

Vor dem Hamburger Landgericht hat am Dienstag ein 61-Jähriger ausgesagt, der im Juli 2018 eine Frau im Bus völlig unvermittelt mit dem Messer attackiert hatte. Was er der Frau antat, müsse schrecklich sein, sagte der Angeklagte. Er ergänzte aber: "Ich fühle mich gar nicht schuldig." Der Angeklagte, der bei seiner Aussage vor Gericht verwahrlost wirkte, kann sich angeblich nicht an die Tat erinnern.

Angriff wie aus dem Nichts

Täter und Opfer waren in einem HVV-Bus der Linie 4, der in der Edmund-Siemers-Allee unterwegs war, aufeinandergetroffen. Die 63-jährige Frau saß nichtsahnend auf ihrem Platz, als der Angeklagte ihr wie aus dem Nichts mit einem Messer ins Gesicht schnitt. Er fügte ihr schwere Verletzungen zu, der Gesichtsnerv wurde durchtrennt. Videoaufnahmen zeigen deutlich, dass der Angeklagte das war.

"Wieso sollte ich das machen?"

Der aber will das nicht glauben. "Wieso sollte ich das machen?", fragte er. Das ist die Frage, auf die das Gericht nun eine Antwort sucht. Der Mann war damals betrunken. Außerdem ist er offenbar psychisch krank, sodass er statt ins Gefängnis in die Psychiatrie kommen könnte.

Prozess gegen Messerangreifer NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 29.01.2019 13:00 Uhr Autor/in: Elke Spanner Er hat einer Frau das Gesicht zerschnitten - und kann sich nicht daran erinnern. Vor dem Hamburger Landgericht hat ein 61-Jähriger ausgesagt, der im Juli eine Frau im Bus völlig aus dem Nichts mit dem Messer attackiert hatte.







3 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Auch Opfer sagt aus

Auch sein Opfer sagte am Dienstag vor dem Landgericht aus. Eine aparte, schlanke Frau, der man die Spuren des schlimmen Erlebnisses erst auf den zweiten Blick ansieht. Die Öffentlichkeit wurde während ihrer Aussage vom Prozess ausgeschlossen.

Weitere Informationen Messerangriff im Bus: 61-Jähriger vor Gericht Ein 61-Jähriger verletzte im Sommer im Bus eine 63-jährige Frau mit einem Messer. Nun ist er vor dem Hamburger Landgericht wegen versuchten Mordes angeklagt. mehr Haftbefehl nach Messerangriff im Bus erlassen Zwei Tage nach dem Messerangriff in einem Hamburger Linienbus ist der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Er soll eine Frau mit einem Messer attackiert und verletzt haben. (26.07.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.01.2019 | 13:00 Uhr