Messe für Abiturienten bei der Agentur für Arbeit

Was tun nach dem Abitur? Bei dieser Frage will die Messe AbiUp der Agentur für Arbeit in der Kurt-Schumacher-Allee weiterhelfen. Abiturientinnen und Abiturienten können sich dort am Donnerstag von 9 bis 15 Uhr über Praktika, Ausbildungsplätze und duale Studiengänge informieren. 50 Unternehmen und Behörden stellen auf der Messe insgesamt 120 verschiedene Berufe vor.

