Merz in Hamburg: Parteitag soll trotz Corona stattfinden Stand: 23.10.2020 07:41 Uhr Bei einer Veranstaltung in Hamburg hat sich Friedrich Merz dafür ausgesprochen, den wegen der Corona-Krise auf der Kippe stehenden Wahlparteitag auf jeden Fall stattfinden zu lassen.

Der für den 4. Dezember geplante CDU-Parteitag in Stuttgart werde aber vermutlich in einem anderen Format stattfinden, sagte Merz, der für den CDU-Parteivorsitz kandidiert, am Donnerstagabend. "Wir müssen ihn stattfinden lassen, trotz Corona - und wir sollten auch nicht zulassen, dass da der Vergleich gemacht wird zwischen Volksfest, Oktoberfest und Fußballspiel", forderte er bei einer Veranstaltung der CDU Hamburg zum Thema "Arbeitsplätze, Klimaschutz, Europa - worauf es jetzt ankommt!" im Grand Elysee.

"Noch mal weiter reduziert"

Möglicherweise finde der Parteitag an verschiedenen Orten statt mit Präsenz. "Wir werden einen abgespeckten Parteitag machen. Er ist ohnehin schon auf einen Tag reduziert, jetzt wird er noch mal weiter reduziert. Auf jeden Fall dezentral und coronagerecht." Eine Entscheidung werde die Parteispitze am Montag fällen.

AUDIO: Friedrich Merz in Hamburg (1 Min)

Ursprünglich wollte die Bundes-CDU schon im Frühjahr einen neuen Vorsitzenden wählen, musste aber schon diesen Parteitag wegen Corona verschieben. Nun steht aus demselben Grund auch der für den 4. Dezember in Stuttgart auf der Kippe.

