Stand: 14.06.2020 14:21 Uhr - NDR 90,3

Menschenkette vom Rathausmarkt zum Hauptbahnhof

Das Bündnis "Unteilbar" hat am Mittag seine bundesweite Protestaktionen gegen soziale Ungerechtigkeit gestartet. In Hamburg rechnen die Veranstalter mit bis zu 5.000 Teilnehmern. Sie wollen eine Menschenkette, ein "Band der Solidarität" vom Rathausmarkt bis zum Hauptbahnhof bilden. Insgesamt haben rund 130 Organisationen zu dem bundesweiten Aktionstag aufgerufen. Im Aufruf der Veranstalter heißt es: "Wir wollen eine solidarische Gesellschaft in Corona-Zeiten, die nicht Unternehmen unterstützt, sondern Klimaschutz, das Gesundheitssystem und Bildung."

Abstandsregeln sollen eingehalten werden

Wegen der Corona-Pandemie wurden die Demonstrationsteilnehmerinnen und - teilnehmer vom Veranstalter aufgerufen, die Abstandsregelungen einzuhalten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Im öffentlichen Raum sollen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer demnach mit jeweils drei Metern Abstand zueinander aufreihen. Auch in Berlin ist eine kilometerlange Menschenkette geplant. Dort werden bis zu 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

Wieder Demos in der Hamburger Innenstadt Hamburg Journal - 13.06.2020 19:30 Uhr An diesem Wochenende sind wieder mehrere Kundgebungen geplant. Am Sonnabendnachmittag sind zu einer Protestaktion gegen Rassismus und Polizeigewalt weit weniger Menschen gekommen als erwartet.







Demos am Sonnabend mit wenig Zulauf

In Hamburg hatten bereits am Sonnabend Hunderte Menschen in der Innenstadt gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert. Die Beteiligung an den drei größten angekündigten Kundgebungen sei jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, teilte die Polizei mit.

