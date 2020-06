Stand: 14.06.2020 17:50 Uhr - NDR 90,3

Menschenkette durch Hamburg

Demonstrierende des Bündnis "Unteilbar" haben in Hamburg eine Menschenkette durch die Innenstadt gebildet. An mehreren Standorten rund um die Binnenalster fanden sich am frühen Sonntagnachmittag nach Angaben der Polizei etwa 840 Menschen ein - immer mit mindestens 1,50 Meter Abstand. Die Veranstalter sprachen von 2.500 Teilnehmenden. Mit bis zu 5.000 hatten sie gerechnet. Als "Band der Solidarität reichte die Kette vom Rathaus bis zum Hauptbahnhof. "Wir wollen eine solidarische Gesellschaft in Corona-Zeiten, die nicht Unternehmen unterstützt, sondern Klimaschutz, das Gesundheitssystem und Bildung", so die Veranstalter.

"Unteilbar"-Demo: Mit Menschenkette gegen Rassismus Hamburg Journal - 14.06.2020 19:30 Uhr Mit einer Menschenkette haben mehrere Hundert Menschen in Hamburg gegen soziale Ungerechtigkeit und Rassismus demonstriert. Das Bündnis "Unteilbar" hatte zu der Aktion aufgerufen.







"Unterschiede werden größer"

Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Menschenkette berichteten NDR 90,3, wie wichtig ihnen in heutigen Zeiten der Zusammenhalt ist. "Wie kommen wir solidarisch aus der Krise?", fragte eine Teilnehmerin. "Die auseinandergehende Schere zwischen Arm und Reich ist im Kontext der Corona-Krise noch deutlicher geworden", sagte ein Teilnehmer aus Niendorf. "In diesen Zeiten werden Unterschiede größer - und da wollen wir ein Zeichen dagegen setzen", so ein Mann aus Barmbek. Und eine Frau aus Hummelsbüttel betonte: "Ich stehe hier für einen Systemwandel für Klimaschutz und für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft."

Etwa 600 Polizeibeamte waren eingesetzt, darunter auch Einsatzkräfte aus Schleswig-Holstein und der Bundespolizei. Wegen der geringeren Teilnehmerzahlen wurden frühzeitig Einsatzkräfte reduziert.

Rund 130 Organisationen aufgerufen

Initiiert hatte das Bündnis "Unteilbar" die Aktion - und zwar bundesweit. Rund 130 Organisationen riefen insgesamt zu dem Aktionstag auf. In Berlin beteiligten sich nach Polizeiangaben 5.000 Menschen, so viele wie angemeldet. Die Veranstalter sprachen von mehr als 20.000 Menschen. Die berliner Demonstranten und Demonstrantinnen wollten eine neun Kilometer lange Kette vom Brandenburger Tor bis in den Stadtteil Neukölln bilden. Auch in Städten wie Leipzig, Münster, Chemnitz, Freiburg und Passau wurde demonstriert.

In Hamburg hatten bereits am Sonnabend Hunderte Menschen in der Innenstadt gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert.

Menschen demonstrieren gegen soziale Ungerechtigkeit NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 14.06.2020 16:00 Uhr Autor/in: Adams, Anne In der Hamburger Innenstadt haben viele Menschen gegen soziale Ungerechtigkeit und Rassismus demonstriert. Die Demonstranten standen rund um die Binnenalster. Anne Adams berichtet.







