"Mein Schiff 2" auf Stippvisite in Hamburg

Auf Steinwerder soll am Morgen das neueste Kreuzfahrtschiff der Reederei TUI Cruises festmachen. Die "Mein Schiff 2" ist auf Testfahrt und präsentiert sich in verschiedenen Häfen, zuvor hatte sie schon Kiel angelaufen. Am Abend startet sie - noch ungetauft - wieder in Richtung Bremerhaven. Dann geht es weiter nach Lissabon, wo sie offiziell ihren Namen erhält.

Es ist der sechste Neubau in sechs Jahren, nun ist die Flotte aber erstmal für die nächsten vier Jahre komplett. Die Hamburger Reederei behauptet, die modernste und umweltfreundlichste Flotte zu haben.

Nabu wünscht sich noch mehr Fortschritte

Das sieht Malte Siegert von der Umweltschutzorganisation "Nabu" nicht ganz so. Bei der Übergabe des Schiffes hatte die Reederei ihn in Kiel an Bord gebeten: "Allgemein muss man sagen, dass dieses Schiff schon weit über dem ist, was allgemeiner, weltweiter Standard ist", sagte er. Und: "Immerhin bemühen sich deutsche Unternehmen wie TUI Cruises hier zum Beispiel mit Katalysatoren an Bord schon erheblich etwas gegen Stickoxide zu tun." Dennoch, so Siegert, fahre auch die "Mein Schiff 2" da, wo es erlaubt ist, mit Schweröl.

Einsatz von Schweröl im Hafen nicht erlaubt

TUI Cruises konterte: Durch die Abgasnachbehandlung sei Schweröl beim Ausstoß sauberer zu bekommen als Marinediesel, die teure, aber weniger belastete Alternative. Beim Liegen im Hafen, so wie auf Steinwerder, darf ohnehin kein Schweröl eingesetzt werden.

TUI Cruises will künftig mit Flüssiggas fahren

Die künftigen Neubauten von TUI Cruises fahren ab 2023 mit dem Flüssiggas LNG, das zur Zeit als sauberste Lösung gilt. Konkurrent AIDA setzt dieses Konzept schon auf der "AIDAnova" um.

