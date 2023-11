Stand: 16.11.2023 17:40 Uhr Meiendorf: Bald Baustart für E-Bus-Betriebshof

Die Hochbahn beginnt zum Jahresende mit dem Bau eines neuen Betriebshofs in Meiendorf. Die Anlage soll Platz für 130 Elektro-Busse schaffen und in drei Jahren fertig sein. Weil in Hamburg künftig nur noch E-Busse fahren sollen, muss dafür die Infrastruktur der Hochbahn umgestellt werden. Ursprünglich sollte der Betriebshof schon in einem halben Jahr fertig sein, jedoch verzögerten Einwände von Anwohnenden die Baugenehmigung.

