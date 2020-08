Stand: 11.08.2020 19:51 Uhr - NDR 90,3

Mehrwertsteuersenkung: Rabatte auf einzelne HVV-Tickets

Sechs Millionen Euro spart der HVV bis Jahresende an Mehrwertsteuer ein. Ab dem 1. September zahlt der Verkehrsverbund sie an die Kundinnen und Kunden zurück. Verkehrssenator Anjes Tjarks sieht alle Kundengruppen bevorteilt: "Zum einen, dass wir allen Gelegenheitskunden die Gelegenheit bieten, an vier Samstagen im HVV kostenlos unterwegs unterwegs zu sein. Und die Abokunden profitieren davon, dass sie mehr Menschen mitnehmen können, nämlich einen Partner und bis zu drei Kinder bis Jahresende immer ab 11 Uhr."

Rabatt auf digital gekaufte Tickets

Als dritte Maßnahme bekommen digital gekaufte Fahrkarten statt bisher drei nun sieben Prozent Rabatt. Eine Fahrpreissenkung für alle sei nicht umsetzbar gewesen, so Tjarks: "Wir haben uns dagegen entschieden, alle Tickets einfach um zwei Prozent zu senken. Bei der Kurzzeitkarte wären das drei Cent. Das ist an den Automaten nicht darstellbar."

Mehrwertsteuersenkung: Ermäßigungen für HVV-Kunden Hamburg Journal 18.00 - 11.08.2020 18:16 Uhr







Gratis-Samstage im November

Die Gratis-Samstage im gesamten HVV gibt es dann im November. Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) will damit das Vorweihnachtsgeschäft ankurbeln.

