Stand: 09.09.2022 21:10 Uhr Mehrtägige Drogenkontrolle: Über 1.400 Fahrzeuge überprüft

Nach einer großangelegten Drogenkontrolle in Hamburg in den vergangenen Tagen hat die Polizei am Freitag Bilanz gezogen. Für die Kontrolle waren Beamtinnen und Beamte aus verschiedenen Bundesländern in der Stadt. Sie kontrollierten mehr als 1.400 Fahrzeuge. Unter anderem wurden in 67 Fällen Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet - zudem 21 Verfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 09.09.2022 19:30

