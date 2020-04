Stand: 11.04.2020 10:00 Uhr - NDR 90,3

Mehrheit der Hamburger hält Corona-Auflagen ein

Lange Warteschlangen vor Hamburgs Supermärkten: In mehreren Hamburger Stadtteilen haben Kunden bei ihren Einkäufen vor Ostern viel Geduld aufbringen müssen. Nach NDR-Informationen hielt die Mehrzahl der Wartenden am Sonnabend den Sicherheitsabstand ein. Schon am Karfreitag hatte sich in Hamburg ein Großteil der Menschen an die Einschränkungen wegen der Corona-Krise gehalten. Der Lagedienst der Polizei sprach im Interview mit NDR 90,3 von einer ruhigen Situation. Viele Straßen waren leer. Einzig der Weg rund um die Außenalster war etwas lebhafter besucht. Zu nennenswerten Verstößen gegen die Verordnung des Senats kam es demnach nicht.

Was ist an Ostern erlaubt und was nicht? Hamburg Journal - 09.04.2020 19:30 Uhr Die Polizei will das Kontaktverbot an Ostern verstärkt kontrollieren. Auch das Picknicken an öffentlichen Orten ist untersagt. Polizei-Pressesprecherin Sandra Levgrün im Gespräch.







Tschentscher: Auflagen einhalten

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte in einer Videobotschaft zu Ostern die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, sich auch über die Feiertage an die Corona-Auflagen zu halten. "Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, wir müssen uns in der Corona-Krise derzeit auf das Nötigste beschränken - den Weg zur Arbeit, den Einkauf, Bewegung an der frischen Luft nur mit der häuslichen Gemeinschaft. Ich bedanke mich bei allen, die diese Auflagen einhalten und sich verantwortungsvoll verhalten", sagte er.

