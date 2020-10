Mehrfamilienhaus brennt, Bewohner gerettet Stand: 08.10.2020 15:44 Uhr Die Hamburger Feuerwehr ist zu einem Großeinsatz in der Isestraße in Harvestehude gerufen worden. Sie rettete mehrere Menschen per Drehleiter.

Großeinsatz für die Hamburger Feuerwehr: In einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Harvestehude ist am Nachmittag ein Brand in einem Keller ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen die Bewohner der oberen Stockwerke mit ihren Kindern auf den Balkonen. Weil das Treppenhaus stark verqualmt war, war die Flucht darüber nicht möglich. Die Einsatzkräfte konnten fünf Erwachsene und zwei kleine Kinder über eine Drehleiter aus dem Haus retten.

Wohnungen derzeit unbewohnbar

Da wegen der Notrufe zunächst von zahlreichen Verletzten ausgegangen wurde, raste ein Großaufgebot zum Brandort, insgesamt waren etwa 60 Feuerwehrleute im Einsatz. Der Brand wurde schnell gelöscht, alle zehn Wohnungen in dem Altbau sind vorübergehend unbewohnbar. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Der Sachschaden soll laut Feuerwehrsprecher wegen der starken Rauchentwicklung recht hoch ausfallen. Die Brandursache ist unklar.

