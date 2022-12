Stand: 09.12.2022 18:44 Uhr Mehrere mutmaßliche Autodiebe erwischt

In Hamburg sind zwei mutmaßliche Autodiebe geschnappt worden, denen mindestens acht Taten zur Last gelegt werden. Die 35 und 36 Jahre alten Männer seien am Donnerstagabend festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Ihnen werden banden- und gewerbsmäßige Autodiebstähle seit Februar 2021 vorgeworfen. Bei mindestens acht Diebstählen hätten sie Fahrzeuge im Wert von etwa 400.000 Euro erbeutet. Außerdem erwischten Beamte in Bergedorf einen 28-Jährigen dabei, wie er ein Auto abtransportierte, das am Vortag gestohlen wurde. Die drei Männer kamen in Untersuchungshaft.

