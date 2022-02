Mehrere Verstöße gegen Waffenverbot am Hauptbahnhof Stand: 12.02.2022 16:39 Uhr Im Hamburger Hauptbahnhof gelten an diesem Wochenende ähnlich strenge Regeln wie auf Flughäfen. Selbst ein Taschenmesser darf man deshalb abends nicht dabei haben.

In 13 Fällen wurde in der Nacht zu Sonnabend gegen die Regeln verstoßen, teilte die Bundespolizei mit. Die Kontrollen hätten auch vier Haftbefehle zur Folge gehabt. Außerdem hat die Bundespolizei bei den Kontrollen elf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Anlass für diese Waffenverbotszone ist die hohe Zahl an Körperverletzungen in den vergangenen Monaten.

Mehr Sicherheit für Reisende als Ziel

Die Waffenverbotszone gilt zunächst einmal nur für dieses Wochenende, und zwar jeweils in den Abend- und Nachtstunden. Wer den Bahnhof betritt, darf kein Messer, kein gefährliches Werkzeug und auch keine Schusswaffe bei sich tragen. Dadurch soll laut Bundespolizei die Sicherheit der Reisenden erhöht werden. Gerade am Sonnabend und Sonntag seien im Hauptbahnhof immer wieder Besucher in Streit geraten und hätten einander angegriffen. Dabei kamen zuletzt verstärkt Waffen zum Einsatz.

Jeden Tag betreten im Schnitt etwa 550.000 Reisende den Hamburger Hauptbahnhof. So viele Besucherinnen und Besucher sind es an keinem anderen Bahnhof in Deutschland. An den vergangenen Wochenenden führten dort mitunter banale Streitereien immer wieder zu teils brutalen Auseinandersetzungen zwischen Gruppen. Oft war dabei auch Alkohol im Spiel. Ob auch an den kommenden Wochenenden Waffenverbotszonen eingerichtet werden, steht noch nicht fest.

