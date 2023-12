Stand: 31.12.2023 06:00 Uhr Mehrere Verletzte bei Unfall mit Linienbus und Lkw

Ein Linienbus und ein Lastwagen sind am Samstagabend an einer Kreuzung in Hamburg-Rothenburgsort zusammengestoßen. Dabei seien mindestens sechs Menschen verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Sie ging davon aus, dass niemand schwere Verletzungen erlitt. Die Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden. Wer für den Unfall verantwortlich ist, ist derzeit unklar. Auf Bildern von der Unfallstelle war zu sehen, dass der Linienbus an der Seite und der Lkw an der Fahrerkabine erheblich beschädigt wurden.

