Stand: 29.08.2023 18:54 Uhr Mehrere Verletzte bei Unfällen mit Linienbussen

Am Stephansplatz hat es am Dienstagnachmittag einen Unfall mit einem HVV-Bus gegeben. Der Bus der Linie 5 musste aus noch unbekannter Ursache eine Notbremsung durchführen. Sechs Personen wurden leicht verletzt, darunter zwei Kinder. Wenig später gab es in Eppendorf in der Hahnemannstraße einen weiteren Unfall mit einem Linienbus. Dabei wurden nach Angaben der Feuerwehr zehn Menschen verletzt, sieben von ihnen kamen ins Krankenhaus.

