Mehrere Unfälle bei Fluchtversuch auf der A7

Bei der Flucht vor der Polizei hat ein 47 Jahre alter Autofahrer am späten Freitagabend auf der A7 mehrere Unfälle verursacht und ist dann im Hamburger Stadtteil Schnelsen frontal gegen einen anderen Wagen gekracht. Die Fahrerin dieses Fahrzeugs wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 47-Jährige war mit seinem Wagen weitergerast, nachdem er die Autobahn in Schnelsen-Nord verlassen hatte. Zu dem Crash kam es an der Kreuzung Oldesloer Straße / Vielohweg.

Per Haftbefehl gesucht

Zuvor wollte der Mann in Höhe Kaltenkirchen (Schleswig-Holstein) verhindern, von der Polizei kontrolliert zu werden. Mehrere Streifenwagen nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Zu den Unfällen auf der Autobahn kam es nach Angaben der Polizei, weil der Flüchtige andere Wagen berührt und abgedrängt habe. Ein Beifahrer des 47 Jahre alten Mannes konnte nach dem Unfall in Hamburg fliehen, der Fahrer wurde festgenommen.

Neun Autos bei weiterem Unfall beschädigt

Gleich neun Autos auf einen Schlag hat ein Mann bei einem anderen Unfall in der Nacht zum Sonnabend beschädigt. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden dabei verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann zu schnell auf der Stader Straße unterwegs gewesen und hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren, als er über eine Verkehrsinsel fuhr. Danach schob er mit seinem Wagen acht weitere Autos ineinander. Der Schaden wird auf 90.000 Euro geschätzt.

