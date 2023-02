Stand: 27.02.2023 17:17 Uhr Mehrere Straftaten: Polizei fasst 23-jährigen Verdächtigen

Die Hamburger Polizei hat einen mußmaßlichen Serientäter gefasst. Der 23-jährige Beschäftigte einer Tankstelle in Bramfeld soll unter anderem aus dem Tresor seines Chefs eine größere Summe Bargeld entwendet und 100 E-Zigaretten aus dem Büro geklaut haben. Auch der Diebstahl eines Autos wird ihm zur Last gelegt. Damit soll er mindestens acht Mal in Hamburg getankt und nicht bezahlt haben. Auf der Fahrt zum Polizeikommissariat bot er den Beamtinnen und Beamten dann Bargeld für seine Freilassung an. Jetzt wird auch wegen versuchter Bestechung gegen den 23-Jährigen ermittelt.

