Mehrere Hundert Teilnehmer bei G20-Demo in Innenstadt Stand: 05.12.2020 17:00 Uhr

Hunderte Demonstranten und Demonstrantinnen zahlreicher linker Gruppen sind derzeit in der Hamburger Innenstadt unterwegs. Sie wollen damit nach ihren Angaben Solidarität mit den Angeklagten im G20-Rondenbarg-Prozess zeigen, der diese Woche begonnen hat. Die Polizei sprach von rund 800 Menschen, die sich am Nachmittag am Hauptbahnhof versammelten. NDR 90,3 berichtete von etwa 1.500 Demonstrierenden, so viele waren auch angekündigt gewesen. Zu dem Protest aufgerufen hatten verschiedene linke Gruppen, darunter auch als extremistisch eingestufte. Der Verfassungsschutz hatte deshalb vor einer Teilnahme gewarnt. "Wer an dieser Versammlung teilnimmt, macht sich mit gewaltorientierten Linksextremisten gemein", hieß es in einer Mitteilung.

Zug in 100-er-Blöcke aufgeteilt

Die Demonstration sollte vom Hauptbahnhof durch die Innenstadt Richtung St. Pauli führen. Aus Infektionsschutzgründen wurde der Zug in 100er-Blöcke aufgeteilt. Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz. Zunächst verlief alles friedlich.

Im sogenannten G20-Rondenbarg-Prozess müssen sich seit Donnerstag vor dem Hamburger Landgericht fünf junge Leute wegen gemeinschaftlichen schweren Landfriedensbruchs in Tateinheit mit tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die heute 19 bis 21 Jahre alten Angeklagten sollen sich im Juli 2017 an einem Aufmarsch von 150 bis 200 einheitlich schwarz gekleideten G20-Gegnern beteiligt haben, aus dem heraus Polizisten mit Steinen beworfen worden waren. Den fünf Angeklagten werden keine Gewalttaten vorgeworfen, sie sollen sich strafbar gemacht haben, weil sie mitmarschiert sind. Schon zum Prozessauftakt hatte es Proteste gegeben. Auch die Hamburger Linksfraktion kritisiert das Gerichtsverfahren und spricht von einem Angriff auf die Versammlungsfreiheit.

