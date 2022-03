Stand: 11.03.2022 06:58 Uhr Mehrere Haftstrafen: Neun Millionen Euro Energiesteuern hinterzogen

Das Hamburger Landgericht hat am Donnerstag drei Männer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt - sie haben fast neun Millionen Euro an Energiesteuern hinterzogen. Die drei Beschuldigten hatten in Bramfeld bis Ende 2020 in über 500 Fällen Kraftstoffe in EU-Länder exportiert, ohne dafür Steuererklärungen abzugeben. So deklarierten sie unter anderem rund 16 Millionen Liter Diesel als Rostschutzmittel. Die Männer erhielten Haftstrafen in Höhe von fünf, vier und dreieinhalb Jahren. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 10.03.2022 19:30

