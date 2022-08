Stand: 28.08.2022 13:56 Uhr Mehrere Fahrzeuge in Hamburg abgebrannt

In Hamburg sind in der Nacht zum Sonntag mindestens vier Fahrzeuge angezündet worden. Im Stadtteil Billbrook brannte in der Nähe der Bahngleise ein Transporter. Kurze Zeit später musste die Feuerwehr in Horn einen Kombi löschen. Anschließend brannten in Bramfeld zwei Transporter, die nur etwa 50 Meter voneinander entfernt abgestellt waren. | Sendedatum NDR 90,3: 28.08.2022 14:00

