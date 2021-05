Mehrere Fahrzeuge einer Mietwagenfirma ausgebrannt

Stand: 19.05.2021 06:33 Uhr

Auf dem Gelände des Betriebshofes einer Mietwagenfirma in Hamburg sind mehrere Transporter in Flammen aufgegangen. Warum die Fahrzeuge in der Nacht zum Mittwoch Feuer fingen, ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.