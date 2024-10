Stand: 19.10.2024 17:47 Uhr Mehrere Demos in Hamburg am Sonnabend

In Hamburg haben am Sonnabendnachmittag mehrere Demonstrationen stattgefunden. In Ottensen protestierten mehr als 200 Menschen gegen den Krieg in Gaza. Sie zogen über die Ottensener Hauptstraße zum Paul-Nevermann-Platz und wieder zurück. Außerdem protestierten etwa 40 Menschen in St. Georg unter dem Motto "Kein Kalifat! Gegen jeden Gottesstaat!". Am Heidi-Kabel-Platz versammelten sich zudem Demonstrierende zu einer Kundgebung unter dem Titel "Rettet Gaza! Gaza ist in Not!".

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.10.2024 | 18:00 Uhr