Mehrere Bars und Clubs auf St. Pauli geschlossen Stand: 02.10.2020 15:44 Uhr Wegen wiederholter Verstöße gegen die Corona-Auflagen greift das Bezirksamt Hamburg-Mitte jetzt durch. Sieben Bars und Clubs auf St. Pauli müssen bis 9. Oktober vorerst schließen.

Voraussetzung für eine Wiederinbetriebnahme sie die Vorlage von tragfähigen Hygienekonzepten, teilte das Bezirksamt am Freitag mit. Die Betreiber müssten dem Gesundheitsamt darlegen, welche Maßnahmen veranlasst werden sollen, damit künftig die Einhaltung der Corona-Eindämmungsverordnung sichergestellt werden kann. Unter anderem gehe es um die zuverlässige Erhebung von Kontaktdaten, die Sicherstellung der erforderlichen Abstände sowie die Umsetzung des Tanzverbotes.

Wiederholte Verstöße gegen Corona-Auflagen

Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (SPD) sagte, es habe genügend Hinweise und Warnungen für die betroffenen Betriebe gegeben. Jetzt habe man einfach die Notbremse ziehen müssen. "Wer sich nachhaltig und wiederholt nicht an die geltenden Regeln hält, agiert nicht nur unsolidarisch, sondern muss dann auch mit den Konsequenzen einer Schließung leben", so Droßmann. In den vergangenen Wochen hatte das Gesundheitsamt Hamburg-Mitte gemeinsam mit der Hamburger Polizei in den Clubs und Bars auf St. Pauli mehrfach die Einhaltung der geltenden Regelungen überprüft.

Behörde: Gesichtsvisier kann Maske nicht ersetzen

Auch an diesem Wochenende soll es nach Angaben der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz auf St. Pauli wieder Kontrollen geben. Sie appellierte an Gastronomiebetriebe, den Infektionsschutz ernst zu nehmen. Immer häufiger würden Kontrolleurinnen und Kontrolleure feststellen, dass Servicemitarbeitende nur sogenannte Gesichtsvisiere tragen. Diese könnten die Schutzfunktion einer eng anliegenden Mund-Nase-Bedeckung allerdings nicht ersetzen.

