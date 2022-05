Stand: 10.05.2022 11:58 Uhr Mehr als jeder Dritte in Hamburg hat Migrationshintergrund

Türkei, Polen und Afghanistan: Aus diesen drei Ländern kommen die meisten Menschen mit Migrationshintergrund in Hamburg. Laut Statistikamt haben 37,4 Prozent aller Hamburgerinnen und Hamburger einen Migrationshintergrund, 0,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die meisten Zugewanderten leben in Billbrook, auf der Veddel und in Neuallermöhe. | Sendedatum NDR 90,3: 10.05.2022 12:00